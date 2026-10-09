Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Agricultores se manifiestan frente a Casa Presidencial en contra del Tratado Transpacífico, según el reporte de Josué Vargas desde Zapote sobre la protesta del sector agrícola en Costa Rica.

La manifestación se desarrolla frente a las instalaciones de Casa Presidencial, donde los agricultores expresan su rechazo al acuerdo comercial que consideran perjudicial para sus intereses.

El movimiento de agricultores se mantiene en las afueras de Casa Presidencial, mientras las autoridades observan la protesta que rechaza el Tratado Transpacífico en territorio costarricense.