Agresor de veterinaria tenía un gato de tres meses con sida y leucemia

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) decomisó un total de 27 gatos que permanecían en la casa del agresor de la médico veterinaria en Cartago, tras las diligencias judiciales correspondientes.

De estos animales, un gatito de apenas tres meses dio positivo por sida y leucemia, mientras que la gran mayoría presenta bajo peso y otras enfermedades que requieren atención especializada.

“El martes terminamos de colocar a los 27 gatitos en 16 veterinarias diferentes. (…) Nosotros sacamos a los últimos dos gatitos incluso de un caño que había en el lugar. Pero muchos de ellos son muy cariñosos, muy dóciles”, comentó una médica veterinaria de SENASA.

Médicos veterinarios trabajan en la recuperación de los felinos para posteriormente darlos en adopción a familias responsables que garanticen su bienestar.