Videos captan agresiones y discusiones en autobuses de Costa Rica que generan temor entre pasajeros, documentando incidentes donde individuos bajo efectos de alcohol o drogas amenazan la seguridad en rutas de Guadalupe y Hatillo.
En un caso registrado en la ruta San José – Cartago, un sujeto ebrio golpeó a una mujer tras ingerir latas de cerveza al interior de la unidad, lo que obligó a pasajeros a aplicar llaves de contención para reducir al agresor.
Otro caso, se registró en Guadaluope, cuando dos hombres destruyeron el parabrisa de autobus y ahora el OIJ, los está buscando.