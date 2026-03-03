Agentes judiciales investigan la agresión sufrida por una pareja de estudiantes de colegio en el sector de Aguacaliente, en Cartago, donde un hombre los amenazó con un arma de fuego.

Video capta momento de la amenaza

El hecho quedó registrado en un video en el que se observa a un sujeto sacar un arma y apuntar contra los jóvenes. En las imágenes también se aprecia claramente el rostro del sospechoso.

Inicialmente, el caso se manejó como un presunto intento de asalto; sin embargo, de manera preliminar, las autoridades indicaron que se trataría más bien de una amenaza directa contra uno de los estudiantes, quien incluso corre tras ser intimidado.

OIJ pide colaboración ciudadana

El caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar y ubicar al hombre que aparece en el video.

Las autoridades recuerdan que cualquier información se puede suministrar de manera confidencial a través de la línea oficial del OIJ.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades penales.

Le puede interesar: Privado de libertad fue hallado sin vida en servicios sanitarios de celda

