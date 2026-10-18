Agresión con arma blanca termina con víctima en estado crítico

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre una agresión con arma blanca en Alajuelita, en la que un hombre resultó gravemente herido.

Según la información preliminar, la víctima, identificada únicamente como un hombre adulto, presentaba heridas en el tórax y el abdomen.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el hecho podría tratarse de una riña en vía pública. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación.

Una unidad de soporte básico y otra de soporte avanzado atendieron la emergencia y trasladaron al herido al Hospital San Juan de Dios. De momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre su estado de salud.

Esta agresión ocurrió a eso de las 12:01 a. m. de este domingo 18 de octubre, en el sector de San Felipe, Alajuelita.

Por: Camila Rosales Méndez

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