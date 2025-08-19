Agosto ya registra la semana más activa en descargas eléctricas de todo el año, con el Valle Central contabilizando más de 5.135 rayos que afectaron principalmente cantones heredianos como Santa Bárbara y Santo Domingo.

Según datos oficiales del Instituto Costarricense de Electricidad, la semana del 17 de agosto concentró la mayor actividad atmosférica del mes.

Esta situación, explicada por la hidrometeoróloga del ICE Ileana Mora como consecuencia de condiciones de alta inestabilidad atmosférica.