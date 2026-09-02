Agosto deja récords históricos de lluvia en varias zonas de Costa Rica

El mes de agosto de 2026 dejó récords históricos de lluvias en varias regiones de Costa Rica, de acuerdo con los registros del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Entre los datos más destacados aparece la región de Canta Gallo, en el Caribe Norte, donde se acumularon 1.781 milímetros de lluvia durante el mes. Esta cifra convirtió a agosto de 2026 en el mes más lluvioso registrado en los últimos 30 años.

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Limón y Manzanillo también rompieron récords en lluvias

La actividad lluviosa también dejó marcas históricas en otras estaciones del Caribe.

En Limón, el acumulado mensual llegó a 1.031 milímetros, convirtiendo agosto de 2026 en el más lluvioso de los últimos 27 años de registros.

Mientras tanto, Manzanillo acumuló 769 milímetros, cifra que representa el agosto más lluvioso de los últimos 28 años.

Estos registros se producen después de varios episodios de precipitaciones intensas que afectaron principalmente al Caribe costarricense durante el mes.

Liberia registró el extremo contrario

Liberia registró apenas 26,2 milímetros de lluvia durante agosto, convirtiéndose en el menor acumulado mensual registrado en los últimos 26 años de datos.

De acuerdo con el registro del IMN, el acumulado anterior más bajo para agosto en esa estación correspondía al año 2006, cuando se contabilizaron 83 milímetros.

El IMN mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y de los registros de sus estaciones meteorológicas, que permiten comparar el comportamiento de las lluvias con los datos históricos de cada región.

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Escrito por: Daniel Palma Durán