Agentes judiciales declararon en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Dos agentes judiciales expertos en escenas del crimen declararon esta mañana en el juicio contra Jeremy Buzano Paisano, acusado por la muerte de Nadia Peraza, cuyos restos fueron encontrados dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia y posteriormente en un cafetal bajo los molinos en San Rafael de Heredia.

Uno de los testigos, José Fabio Pérez, con cerca de 20 años de experiencia en el OIJ, relató que quedó profundamente traumatizado tras abrir el electrodoméstico y encontrar los pedazos del cuerpo de la víctima, al punto que dos años después no puede comer carne de cerdo por su similitud con la carne humana, tuvo que desviar la mirada de rótulos de carnicerías y requiere tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El segundo agente, Carlos Robinson, aseguró que desde el momento del hallazgo, la hipótesis generalizada del equipo fue la del canibalismo, debido a la disposición en que encontraron las partes del cuerpo de la víctima.