Agentes del OIJ relatan hallazgo clave en juicio por femicidio de Nadia Peraza

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Dos agentes del OIJ, expertos en escena del crimen, rindieron testimonio en el juicio que se sigue por el femicidio de Nadia Peraza.

Los agentes relataron el momento en que abrieron la refrigeradora y encontraron los restos de la joven de 21 años.

José Fabio Pérez, agente del OIJ y uno de los oficiales que hallaron el cuerpo de la joven dentro de un congelador, relató el impacto psicológico que le dejó el macabro hallazgo.

“Yo pasé prácticamente tres meses donde no podía ver prácticamente ni el rótulo publicitario de un banner de carne, tampoco la comida, y a los tres meses logré comer pollo y pescado. Actualmente, cuando voy a la carnicería, tengo que desviar la mirada”, expresó como testimonio el funcionario.