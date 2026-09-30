Agentes del OIJ realizaron allanamientos para dar con vendedores de droga en la capital

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron cuatro allanamientos en la capital con el propósito de dar con cinco vendedores de drogas que operaban en la zona, según confirmó la institución policial.

Durante el operativo desarrollado en Barrio Corazón de Jesús, las autoridades identificaron a los detenidos como Solano, Pereira y Gamboa, así como a dos mujeres vinculadas con la investigación.

Las imágenes del trabajo policial muestran que uno de los sospechosos comercializaba sustancias ilegales frente a la escuela local, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.