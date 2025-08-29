Tanto Cruz Roja como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acaban de confirmar la muerte de un sospechoso en medio de unos allanamientos desarrollados en San Vito de Coto Brus.

Agentes del OIJ de Corredores, respaldados por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), procedían a allanar una vivienda y justo cuando iban a ingresar, un sujeto dentro del inmueble les empieza a disparar con una escopeta. Los oficiales presentes responden y el pretendido por las autoridades fallece. De manera preliminar, presenta dos impactos de bala en su cabeza.

El operativo era por un tema de drogas.

Información sobre el fallecido

Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, la víctima es fue identificado con el apellido Jiménez y respondía al alias de “Chupepo”.

Añade que ahora corresponde que otra sede regional esté a cargo de la investigación del caso.

Información en desarrollo.