Minor Díaz, quien desde niño ha sentido una profunda pasión por el Club Sport Herediano, decidió transformar su silla de ruedas en un lienzo que expresa su devoción por el equipo.

Demostrando que las limitaciones físicas no son barreras para la creatividad ni para el amor al fútbol, lo cual se ha convertido en un ejemplo de superación y orgullo para la comunidad herediana.

Mientras recorre las calles con su obra rodante que captura la esencia del sentimiento rojiamarillo, inspirando a quienes lo ven a transformar los retos en oportunidades llenas de color y esperanza.