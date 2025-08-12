La primera tormenta tropical de la temporada, Erin, se formó en el Atlántico con rumbo hacia el Caribe oriental, pero el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) descarta afectaciones directas para Costa Rica.

Según Roberto Vindas, meteorólogo del IMN, el sistema podría convertirse en huracán pero su trayectoria lo alejará hacia República Dominicana y Puerto Rico, sin influir en las condiciones climáticas locales.

Mientras tanto, el país mantiene alerta por acumulados de lluvia en el Pacífico y Zona Norte, donde podrían presentarse inundaciones por saturación de alcantarillados.