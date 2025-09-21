Desde el 1 de setiembre, el Gobierno suspendió el pago de los peajes en Río Segundo y Naranjo con el fin de que los coductores viajaran de manera más fluida.

Esta ruta estuvo administrada bajo un fideicomiso del Banco de Costa Rica y fue el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, quien eliminó esa figura, por lo que quedó al 100% en manos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

¿El no cobro afecta el mejoramiento de las vías?

“Nosotros actualmente eso no lo estamos percibiendo, no estamos recuperando lo que se recoge por las estaciones de peaje. Lo que hemos hecho es solventar a lo interno de la institución, para poder mantener la operatividad del peaje y el mantenimiento de las rutas“, dijo Mauricio Sojo, director ejecutivo del Conavi.

Datos

Al mes al Ministerio de Hacienda le podían llegar entre ¢100 y ¢150 millones por los 60 mil vehículos que pasan a diario por ambos peajes. Ese dinero ya no llegará a la Caja Única del Estado.

Rodrigo Chaves habla si existe afectación

Según el mandatario nacional, no hay afectación y lo que busca es un balance.

“Acá lo que da tristeza es ver gente desperdiciando, desde un punto de vista social, tiempo propio, que es valioso para la economía del agregado, por un ‘puñillo’ de plata“, aseguró el presidente.