Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Aerolíneas asiáticas y europeas aumentaron las tarifas de los vuelos tras el incremento en el precio del petróleo.

Este ajuste en los costos responde directamente a la volatilidad del mercado internacional de combustibles, que impacta la operación de las aerolíneas.

“Es un hecho que van a subir por este efecto dominó: la guerra en Medio Oriente iba a traer consecuencias también para Costa Rica, evidentemente en temas de turismo, comercio internacional y la inflación”, expresó Alejandro López, asesor financiero.