Aerolíneas asiáticas y europeas aumentaron las tarifas de los vuelos

¿Cuál es el motivo de esta subida de precio?

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Aerolíneas asiáticas y europeas aumentaron las tarifas de los vuelos tras el incremento en el precio del petróleo.

Este ajuste en los costos responde directamente a la volatilidad del mercado internacional de combustibles, que impacta la operación de las aerolíneas.

“Es un hecho que van a subir por este efecto dominó: la guerra en Medio Oriente iba a traer consecuencias también para Costa Rica, evidentemente en temas de turismo, comercio internacional y la inflación”, expresó Alejandro López, asesor financiero.