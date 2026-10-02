Advierten sobre estafas más personalizadas tras robo de datos en Costa Rica

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El reciente robo y exposición de datos de personas en Costa Rica mantiene en alerta a las autoridades y realizando investigaciones para determinar el alcance del incidente.
Ante esto, la Oficina del Consumidor Financiero hizo un llamado de atención a la ciudadanía por la posibilidad de que esa información sea utilizada para realizar intentos de fraude más personalizados.
“La industria criminal en este momento podría disponer de una cantidad inmensa de datos personales que no son públicos, información que estaba contenida en una base de datos que no debió haber sido afectada”, recalcó Danilo Montero, portavoz de la mencionada institución.
El hecho de que alguien conozca nuestro nombre, teléfono, dirección, información laboral o incluso datos financieros, hace que los intentos de estafa sean más reales.