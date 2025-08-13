Un reciente estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reveló diferencias alarmantes de hasta un 500% en los precios de productos similares disponibles en el mercado nacional, justo en una de las fechas más comerciales del año: el Día de la Madre.

Según explicó la ministra de Economía, Patricia Rojas, a Noticias Repretel, la mayor variación se encontró en productos que, aunque no idénticos, cumplen funciones similares. Un ejemplo contundente fue el de un sartén eléctrico de 12 pulgadas, cuyo precio osciló entre ₡13.000 y ₡85.000, lo que representa una diferencia del 548%.

“Encontramos la variación más grande de precios en los productos que son similares, no idénticos. Productos que sirven para lo mismo y de características similares. Por ejemplo, un sartén eléctrico de 12 pulgadas, encontramos una diferencia de 548%, es una diferencia enorme”, indicó la ministra Rojas.

La advertencia para el Día de la Madre

Desde el MEIC hacen un llamado a las personas consumidoras a comparar precios antes de realizar sus compras, especialmente en fechas especiales como el Día de la Madre, donde muchos comercios aprovechan para aumentar márgenes de ganancia.

La recomendación principal es no dejarse llevar solo por la apariencia del producto o la urgencia de la fecha, sino buscar opciones en diferentes comercios, verificar especificaciones técnicas y exigir información clara sobre garantías y políticas de cambio.

Siga la entrevista completa en el video adjunto.