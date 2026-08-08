Advertencia por condiciones del clima durante las próximas horas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) lanzó una advertencia por las condiciones del clima que se esperan para las próximas horas.

El aumento de presión atmosférica en la cuenca del Mar Caribe aumenta progresivamente los vientos alisios en el país, mientras que una diminución de la humedad por la presencia de polvo del Sahara al sur de Centroamérica disminuye paulatinamente la cobertura de nubes y la posibilidad de lluvias.

¿Qué condiciones del clima se esperan las próximas horas?

Según el pronóstico:

“Se prevé que continúen los vientos acelerados con ráfagas de vientos fuertes y en aumento hacia el día domingo, estas en las zonas recurrentes de Guanacaste, las montañas y puntos de mayor elevación del país, así como en el Valle Central”, dice el IMN.

Además, se estima nubosidad parcial ocasional en el transcurso de la tarde y horas de la noche sobre las montañas y en especial sobre el Caribe Sur. Para el Pacífico Central y Sur, se estiman chubascos dispersos con aguacero localizado alrededor del Golfo Dulce.

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Advertencia

El IMN advirtió por ráfagas de viento fuertes en el Pacífico Norte, el Valle Central y las cordilleras.

Debido a estas condiciones que se esperan, piden prevención por las ráfagas de viento y su posible afectación en estructuras y árboles, además solicitan evitar quemas, ya que se pueden salir de control.