Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por una marca que vendía productos de panadería sin registro sanitario.

¿Cuál es?

Se trata de los productos de Panadería Vega, entre los cuales se encuentran quesadillas, pan casero, bollas, pupusas, entre otros.

¿Qué dicen los resultados?

“De acuerdo con los resultados de inspecciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela 2, se encontró que los productos de panadería Vega están siendo comercializados con el número de registro sanitario 1352-2021, el cual corresponde a un permiso de funcionamiento de un minisúper, no a un registro sanitario válido para productos alimenticios”, afirmó el Ministerio de Salud.

Esto significa que, no están registrados ante el Ministerio de Salud como productos alimenticios y no se sabe el lugar y condiciones sanitarias en las cuales se elaboran.