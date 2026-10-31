Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Los adultos mayores celebran su segundo aniversario con un fiestón organizado por el Centro de Adulto Mayor Padre Pío en Corralillo de Cartago.

La organizadora Carolina Ilama explicó que más de 20 personas integran este grupo donde la alegría y el compartir no pueden faltar durante sus reuniones semanales.

En la actividad, la integrante Analibe Brenes, conocida como “Chiclosas”, y Maximino Navarro, junto a Luzmilda Ceciliano, disfrutaron de un baile temático de los años 80.