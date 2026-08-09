Adulto mayor queda en condición grave tras accidente de tránsito

La Cruz Roja Costarricense reportó un accidente de tránsito durante horas de la madrugada con dos víctimas, entre ellas un adulto mayor.

Según la información preliminar, el suceso inició con el vuelco de un vehículo tipo 4×4, el cual requirió atención de dos unidades de soporte básico.

Los afectados serían un hombre de aproximadamente 46 años, en condición crítica, y un adulto mayor de aproximadamente 76 años, en condición urgente.

Finalmente, este accidente ocurrió a eso de las 12:20 a. m. de este domingo 9 de agosto, en Villanueva, Naranjito, Quepos.

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Por: Camila Rosales Méndez

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