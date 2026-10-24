Adulto mayor muere tras fatal accidente de tránsito

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Un adulto mayor, de 68 años, murió tras sufrir fatal accidente de tránsito en el sector de Guadalupe, Goicoechea.

Hecho se dieron después de las 7:00 p.m. de este 23 de octubre.

¿Qué le pasó al adulto mayor?

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el masculino intentó cruzar la calle sin percatarse que se acercaba una motocicleta, misma que lo impactó.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, declararon a la víctima sin signos vitales.

Información sobre el fallecido

Se trata de un hombre de apellido Mata, de 68 años.

Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, para que se realice la respectiva autopsia.

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