Adulto mayor habría abusado y grabado a su nieta de cuatro años

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Agentes de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un allanamiento, con el objetivo de detener a un adulto mayor sospechoso de grabar y abusar a su nieta de cuatro años.

Al sujeto se le investiga por el delito de abuso y producción de pornografía infantil.

¿Dónde se lleva a cabo el allanamiento?

En el sector de Esterillos de Parrita, Puntarenas.

¿Qué dice la investigación sobre el adulto mayor?

Se logró determinar que el adulto mayor, de 70 años, aparentemente abusaba de su nieta, con quien vivía. Además, grababa esos abusos y los compartía en redes sociales.

Esta persona tenía alrededor de 150 archivos de abuso sexual infantil. En su vivienda, habría producido 6 videos.

Personas que viven en esa vivienda

El adulto mayor, la víctima de 4 años, la hija del sospechoso (madre) y tres menores más.

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¿Ya detuvieron al sospechoso?

Autoridades confirmaron su captura y pusieron a salvo a los menores que estaban el casa, con su madre.

Información en desarrollo.