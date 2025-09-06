La mañana de este sábado, un trágico incidente se registró en Salitral de Santa Ana, San José, cuando tres personas fueron atacadas por un enjambre de abejas.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, un hombre de 75 años sufrió un paro cardíaco debido a las múltiples picaduras. A pesar de que los socorristas le realizaron maniobras avanzadas de soporte de vida, no lograron recuperar sus signos vitales en el lugar.

Además, una mujer de 41 años fue trasladada de emergencia a un centro médico en condición crítica, luego de presentar una fuerte reacción anafiláctica.

Un tercer paciente afectado logró desplazarse por sus propios medios antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

Para atender esta emergencia, la Cruz Roja movilizó tres ambulancias de soporte avanzado y una de soporte básico, debido a la magnitud del incidente.