Adulto mayor de 95 años sufrió fractura de cadera en medio de inundaciones

Un adulto mayor de 95 años sufrió una fractura de cadera y tuvo que ser sacado en un bote en medio de las inundaciones en Sarapiquí.

Álvaro Aguirre, de rescate acuático de bomberos, informa que “tiene de 3 a 5 días de haber sufrido una caída. El mismo presente lesiones a nivel de extremidades inferiores”.

El hombre fue rescatado por las autoridades durante la emergencia provocada por los fuertes aguaceros que afectaron el cantón de Sarapiquí.

Además, la onda tropical número 34 ingresa al país este jueves y podría traer algunas lluvias en varios puntos del territorio nacional.