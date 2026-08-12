Accidente en gradas deja un adulto mayor fallecido

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja.

Un adulto mayor falleció luego de precipitarse por unas gradas en Patalillo de Vázquez de Coronado, San José.

El incidente ocurrió este martes a las 6:34 de la tarde.

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¿Qué reportó la Cruz Roja?

Al sitio se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense para atender la emergencia.

A la llegada de los paramédicos, el hombre fue localizado sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Las circunstancias en las que ocurrió la caída permanecen bajo investigación.

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