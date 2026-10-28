Pareja ingresa a casa y apuñala a adulto mayor

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Un adulto mayor de 63 años resultó herido con arma blanca luego de que, en apariencia, un hombre y una mujer ingresaran a su vivienda y lo atacaran en el tórax. El caso ocurrió la noche de este martes en barrio Fátima, en Puntarenas.
Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ofendido, de apellido Zúñiga, se encontraba dentro de su casa cuando, presuntamente, ingresaron las dos personas.
En determinado momento, el hombre habría herido a Zúñiga con un arma blanca en una ocasión, a la altura del tórax.
Tras la agresión, los sospechosos habrían abandonado el lugar, mientras que el herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención.
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De momento, las circunstancias del ataque se mantienen bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.