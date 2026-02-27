Adulta mayor murió al caer con su vehículo en un guindo

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una adulta mayor murió luego de que el vehículo en el que viajaba cayera en un guindo de unos ocho metros de profundidad en Paso Ancho.

Un fallo mecánico sería una de las causas que pudieron mediar en el accidente, mientras que un hombre, también adulto mayor, tuvo que ser llevado al Hospital San Juan de Dios en estado crítico.

“En el lugar, un vehículo liviano cayó al cauce de un río, el cual estaría abordado por dos personas; a nuestra llegada, una persona es declarada fallecida y un hombre adulto mayor es trasladado en condición crítica al centro médico”, expresó David Pasos, de la Cruz Roja.