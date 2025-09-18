Un trágico y conmocionante incidente sacudió a la comunidad de Nueva York, donde una mujer de 95 años, Galina Smirnova, es acusada de asesinar a su compañera de habitación, Nina Kravtsov, de 89 años, en un asilo de ancianos.

El crimen, que ocurrió en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center, tuvo lugar apenas dos días después de que Smirnova fuera admitida en la residencia.

Según los informes policiales, el arma homicida fue el pedal de una silla de ruedas. Los oficiales encontraron a la víctima, una sobreviviente del Holocausto de origen ucraniano, inconsciente en su cama con severas heridas en la cabeza y el rostro. La agresora fue localizada en el baño privado de la habitación con manchas de sangre en su ropa.

Nina Kravtsov fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta. Galina Smirnova, que padece demencia, se encuentra bajo custodia en una unidad carcelaria del Hospital Bellevue a la espera de una evaluación psiquiátrica.

Este lamentable suceso resalta la vulnerabilidad de las personas mayores en centros de cuidado y la complejidad de los problemas de salud mental en la tercera edad. La hija de la víctima ha expresado su dolor, recordando a su madre como una mujer que hizo grandes sacrificios para darles una buena vida.