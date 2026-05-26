Una adulta mayor colisionó su vehículo contra el tren en Heredia Centro, específicamente cerca del antiguo Hospital Herediano, un accidente que ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche y que requirió la atención inmediata de la Cruz Roja Costarricense.

La mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paul producto del fuerte impacto tras chocar con la estructura del tren, a pesar de que en el sector se escuchaban las sirenas de advertencia y la pitoreta del tren, además de contar con agujas en el lugar.

Testigos señalaron que un descuido de esta mujer habría provocado que continuara por la vía y terminara colisionando de manera violenta contra la estructura del ferrocarril, un accidente que generó afectación al servicio de trenes en horas de la noche.

Para atender esta emergencia, la Cruz Roja despachó 2 ambulancias de soporte básico, una de soporte avanzado y un vehículo de rescate, que valoraron a la paciente y la trasladaron de urgencia al centro médico.