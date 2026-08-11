Aduanas realizará subasta electrónica de productos de belleza

La subasta de desarrollará de forma electrónica.

El Servicio Nacional de Aduanas realizará una subasta electrónica mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con mercancías que se encuentran declaradas en abandono.

Entre los artículos destacan llantas y neumáticos para vehículos y motocicletas, aires acondicionados de diversos tipos, refrigeradoras y congeladores, pinturas y recubrimientos, perfumería, así como productos de belleza y cuidado personal.

¿A partir de cuándo se desarrollará la subasta?

La subasta se desarrollará de forma electrónica, a través de la plataforma SICOP. Las ofertas se recibirán los días 27 y 28 de agosto.

¿Cómo participar en la subasta de productos de belleza y demás mercancía?

Las personas físicas o jurídicas deben:

  • Registrarse en SICOP.
  • Contar con firma electrónica.
  • Cumplir con los requisitos no arancelarios indicados en el aviso de la subasta.
  • Pagar el monto de anticipo correspondiente al 25% del precio de las mercancías de su interés.
  • Enviar copia del comprobante.

Las ofertas que se reciben son anónimas, además, se emiten comprobantes electrónicos de las compras y se realiza una verificación de la situación tributaria del oferente.

Detalles del precio de la mercancías

La información sobre el precio y detalle de cada una de las mercancías se encuentra disponible en el aviso de subasta, que puede encontrar en este link.