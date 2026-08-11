Aduanas realizará subasta electrónica de productos de belleza

El Servicio Nacional de Aduanas realizará una subasta electrónica mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con mercancías que se encuentran declaradas en abandono.
Entre los artículos destacan llantas y neumáticos para vehículos y motocicletas, aires acondicionados de diversos tipos, refrigeradoras y congeladores, pinturas y recubrimientos, perfumería, así como productos de belleza y cuidado personal.
La subasta se desarrollará de forma electrónica, a través de la plataforma SICOP. Las ofertas se recibirán los días 27 y 28 de agosto.
Las personas físicas o jurídicas deben:
Las ofertas que se reciben son anónimas, además, se emiten comprobantes electrónicos de las compras y se realiza una verificación de la situación tributaria del oferente.
La información sobre el precio y detalle de cada una de las mercancías se encuentra disponible en el aviso de subasta, que puede encontrar en este link.