(FOTOS) Desaparece mamá adolescente de 16 años junto a su bebé de 5 meses

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para localizar a una adolescente de 16 años y a su bebé de apenas cinco meses, quienes fueron reportados como desaparecidos en Guanacaste.

Se trata de Hillary Berineth Álvarez García y su hijo, Kian Alfonso García.

Ambos fueron vistos por última vez en Sardinal de Carrillo, según la información difundida por las autoridades.

El caso genera preocupación debido a que la joven es menor de edad y viajaba junto a su pequeño hijo.

OIJ busca a adolescente y su bebé desaparecidos

El OIJ recibió el reporte de desaparición el 28 de octubre.

Sin embargo, las autoridades indican que ambos fueron vistos por última vez hace más de una semana.

Desde entonces, los agentes buscan información que permita conocer su paradero.

¿Tiene información sobre su paradero?

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a Hillary y Kian.

Si usted conoce algún dato que ayude a encontrarlos, puede comunicarse con la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.

Cualquier información podría resultar importante para dar con el paradero de la adolescente y su bebé.

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