Una adolescente de 16 años fue asesinada a balazos junto a dos hombres en Barranca de Puntarenas, la joven se encontraba en la vivienda de su novio de 22 años quien salvó su vida al no estar presente durante el ataque.

Los sicarios no solo dispararon contra las víctimas sino que luego incendiaron la vivienda donde quedaron calcinados los cuerpos de la menor y un hombre de 53 años con historial delictivo.

El violento episodio tendría como causa, un posible ajuste de cuentas por narcotráfico según las primeras investigaciones.