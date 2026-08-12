Adolescente en estado crítico tras choque entre motocicleta y carro

Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en San Rafael de Poás, Alajuela.

La emergencia se reportó este miércoles a las 12:51 p. m.

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¿Cómo se encuentra el adolescente?

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven, quien presentaba múltiples lesiones producto del accidente.

Tras ser estabilizado en el lugar, se trasladó en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

La atención estuvo a cargo de una unidad básica y una unidad avanzada de la Cruz Roja.