Combatir el mal aliento de manera efectiva implica abordar sus causas desde el sistema digestivo utilizando ingredientes naturales accesibles. Una infusión combinando hinojo, anís y menta actúa como remedio casero que neutraliza los olores desagradables desde su origen.
Los batidos detox preparados con clorofila, apio y espinaca ofrecen una limpieza profunda del organismo cuando se consumen en las mañanas. Mezclas de jengibre, cúrcuma, limón y menta proporcionan beneficios antiinflamatorios y antioxidantes que mejoran la salud bucal y digestiva.
Para situaciones que requieren una solución inmediata, un spray herbal concentrado con menta y clavo de olor ofrece alivio rápido y portátil. El shot digestivo de vinagre de manzana y jengibre puede consumirse con regularidad controlada para mantener un equilibrio digestivo óptimo.