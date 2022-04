Desde que se tiñó el pelo azul, ha formado parte del icónico estilo de Karol G. Su look ha inspirado a famosas como Sofía Vergara o Becky G. Sin embargo, La Bichota ha decidido que cambiará de color.

Luego arrasar en sus dos presentaciones en el festival de Coachella, la artista confirmó en entrevista con Young Hollywood que cuando acabe la gira $tripe Love Tour 2022 por varias ciudades de los Estados Unidos pondrá fin al azul de su cabello.

“Dios mío sí. Yo estoy así todo el tiempo con mi cabello porque quiero cambiarlo. Estoy lista para cambiarlo, pero aún estoy de gira. También sé que mucha gente en otras partes del mundo quieren ver a Karol G… la era de Karol G con el cabello azul. Estoy en gira todavía, pero lo haré apenas termine el tour. Estoy lista”, aseguró la cantante colombiana.

Por el momento la Bichota no está segura de qué color quiere usar. Sin embargo, adelantó que se ha estado probando pelucas con varios colores de cabello para ver cómo luce. No obstante, la decisión no está siendo nada fácil pues su color azul es parte ya de su identidad.

“Está siendo una difícil decisión. Tengo miedo de cambiarlo”, confesó.

El cabello azul es uno de los símbolos más característicos de la colombiana.(Foto:Aliure)

Cabe destacar que la cantante se tiñó el pelo en 2020 y reveló el significado que tenía.

“El color azul se relaciona con la tranquilidad, la protección, la salud, el entendimiento, el poder, la estabilidad, la inteligencia y la generosidad. Además de representar también la tristeza, la nostalgia, el dolor propio y la empatía por el dolor de los demás”, explicó en redes.

Con este look Karol G ha aparecido en la portada de la revista Vogue México, en el mencionado Festival de Coachella o en los premios Billboard Women in Music 2022. Incluso ahí fue reconocida como “Rule Breaker”, la que rompe todas las reglas.

Un año soñado

Por otro lado, La Bichota está pisando más fuerte que nunca. Este 2022 estrenó MAMIII, un super hit con Becky G, tuvo una aplaudida actuación en Coachella y ganó el premio Grammy a Mejor artista.

Ahora, Karol G ha estrenado su nuevo single “Proveza”, en el que vuelve a hacer pie en la sororidad y la amistad femenina.

Recordemos también que en marzo, Karol G anunció la gira “Bichota Tour Reloaded” que pasará por Buenos Aires el 27 y 28 de mayo en el Arena con entradas agotadas.