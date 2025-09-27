La aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas anunció que dejará de operar su ruta entre Costa Rica y Brasil, una conexión que durante este año transportó a miles de turistas.

Según los datos oficiales, el último vuelo está programado para el 29 de noviembre de 2025, fecha en la que se suspenderán de forma definitiva las operaciones de la compañía en el país.

Actualmente, aún se mantienen 22 vuelos programados hasta el cierre de la ruta. Durante lo que va del año, más de 16 mil turistas brasileños han visitado Costa Rica a través de Gol, convirtiéndose en un mercado relevante para el sector turismo nacional.

Impacto en el turismo costarricense

La salida de Gol representa un duro golpe para la conectividad aérea con Sudamérica, especialmente porque Brasil se ha consolidado como uno de los principales emisores de visitantes hacia Costa Rica.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aún no se ha pronunciado sobre el impacto que podría tener esta decisión en la llegada de viajeros brasileños para el 2026.