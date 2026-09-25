Adicción: ¿qué cambia en el cerebro con el consumo compulsivo? 

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El abuso de nicotina, alcohol, medicamentos y otras sustancias lícitas e ilícitas trae serias secuelas a la salud, pero los expertos advierten que la adicción es una enfermedad tratable que requiere un abordaje integral y sin estigmas.

El Dr. Adrián Zamora Murillo, especialista en medicina familiar y medicina de adicciones, explica qué ocurre exactamente en el cerebro cuando una persona pasa de un consumo ocasional o social al abuso compulsivo de una sustancia, y cuáles son los factores biológicos y genéticos que hacen a una persona más vulnerable.

El especialista detalla las secuelas físicas y mentales del abuso combinado de alcohol y medicamentos automedicados, los daños silenciosos del vapeo y la nicotina en el sistema cardiovascular, y explica que el tratamiento incluye terapias de reemplazo de nicotina, medicamentos y apoyo conductual, recordando que la adicción no es falta de voluntad.