ADEN destaca la importancia del liderazgo humano ante el avance de la inteligencia artificial

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La inteligencia artificial avanza rápidamente y cada vez tiene mayor presencia en las empresas. Sin embargo, ADEN advierte que incorporar estas herramientas no es suficiente para enfrentar los cambios del entorno actual.
Las organizaciones deben adaptarse a una realidad que cambia constantemente y en la que no siempre existe una única respuesta. Por eso, antes de incorporar nuevas tecnologías, resulta necesario fortalecer la manera en que las empresas piensan, toman decisiones y preparan a sus equipos.
ADEN plantea un modelo basado en tres aspectos fundamentales:
Aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información y apoyar la toma de decisiones, ADEN destaca que el factor humano mantiene un papel fundamental.
La tecnología no puede sustituir el propósito, los valores ni la visión que orientan a una organización. Por eso, las empresas necesitan desarrollar nuevos modelos de liderazgo que combinen las capacidades humanas con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.
El objetivo es aprovechar la tecnología para generar mayor valor, sin dejar de lado el criterio y la capacidad de las personas.
De esta manera, las empresas pueden prepararse mejor para los cambios y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que complemente el trabajo humano, en lugar de sustituirlo.
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