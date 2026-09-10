ADEN destaca la importancia del liderazgo humano ante el avance de la inteligencia artificial

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La inteligencia artificial avanza rápidamente y cada vez tiene mayor presencia en las empresas. Sin embargo, ADEN advierte que incorporar estas herramientas no es suficiente para enfrentar los cambios del entorno actual.

Las organizaciones deben adaptarse a una realidad que cambia constantemente y en la que no siempre existe una única respuesta. Por eso, antes de incorporar nuevas tecnologías, resulta necesario fortalecer la manera en que las empresas piensan, toman decisiones y preparan a sus equipos.

Tres elementos para enfrentar el cambio

ADEN plantea un modelo basado en tres aspectos fundamentales:

Mentalidad: desarrollar una visión abierta al cambio y preparada para enfrentar situaciones en las que las variables pueden modificarse constantemente.

desarrollar una visión abierta al cambio y preparada para enfrentar situaciones en las que las variables pueden modificarse constantemente. Habilidades: fortalecer las competencias de los equipos para responder a los nuevos desafíos y tomar mejores decisiones.

fortalecer las competencias de los equipos para responder a los nuevos desafíos y tomar mejores decisiones. Herramientas: aprovechar la inteligencia artificial para facilitar el análisis de información y agilizar diferentes procesos dentro de las organizaciones.

La tecnología no sustituye al liderazgo

Aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información y apoyar la toma de decisiones, ADEN destaca que el factor humano mantiene un papel fundamental.

La tecnología no puede sustituir el propósito, los valores ni la visión que orientan a una organización. Por eso, las empresas necesitan desarrollar nuevos modelos de liderazgo que combinen las capacidades humanas con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

El objetivo es aprovechar la tecnología para generar mayor valor, sin dejar de lado el criterio y la capacidad de las personas.

De esta manera, las empresas pueden prepararse mejor para los cambios y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que complemente el trabajo humano, en lugar de sustituirlo.

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