En más de una ocasión, Adamari López habló del cáncer de seno que padeció hace 18 años y del que pudo librarse con éxito.

En la reciente entrevista con la periodista Mónica Mendoza ‘Mija Talks’, en su podcast que tituló ‘Hablemos de las Tetas’.

Allí la presentadora de ‘Hoy Día’, recordó lo que vivió hace 18 años, cuando con 33 años se encontraba en su mejor momento tanto laboral, como personal.

Acababa de comprometer con Luis Fonsi, y solo pensaba en planear la gran fiesta, cuando recibió una noticia que no imaginó, detalló tvnotas.com.

“Hace 18 años, de manera casual, me toqué un seno, me estaba rascando… Como tenía el período pensé de esos nódulos que salen, pero aun así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte del cuerpo”, comenzó contándole Adamari a Mendoza.

El dolor de estómago alerto a los médicos y para descartar cualquier mal pensamiento se fue con una orden para realizarse rayos x:

“En el estómago no salió nada, pero sí apareció un tumor que al radiólogo le parecía maligno y que había que biopsiar… De ahí en adelante comenzó esa montaña rusa de sentimientos y emociones que desencadenaron en encontrar que tenía un tumor maligno en el seno. Las operaciones, las segundas, tercera y cuartas opiniones que tuve que hacer, y todo el proceso que tuve que tener para recuperarme“, siguió contando.

Sin embargo, Adamari no se daría por vencida y tomó acción: “Tuve 6 quimioterapias, con unas inyecciones que le seguían, más la remoción del seno, y más adelante tuve que removerme el otro porque tenía microcalcificaciones que tenía que seguir revisando”.

Pero no todo terminó ahí:

“Cuando me quité el otro seno me dio MRSA, que es como una enfermedad que es una bacteria resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo, tienes que hacerse un tratamiento un poco más agresivo. En definitiva, fue complicado pero salí bien, ya llevo 18 años como sobreviviente y me encuentro bien. Con buen ánimo, sin ningún deseo de volver a tener ninguna otra enfermedad, pero con el mensaje y la enseñanza de lo que viví”, aseguró.

Adamari también respondió con toda sinceridad a la pregunta “¿qué pasa cuando te vuelves a mirar al espejo faltándote uno o los dos senos?”