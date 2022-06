Adal Ramones es toda una figura en México, un empresario, humorista y celebridad reconocida por toda Latinoamérica y hace unos años tomó la decisión de apoyar como aficionado al Cartaginés.

Una historia que se veía en redes sociales cuando Ramones apoyaba al Cartaginés como un hincha más de toda la vida.

Sin embargo la influencia de su amor por el equipo blanquiazul vino de un niño aficionado a muerte del Cartaginés.

“En un show se me ocurre decir ¿Quién es luguista? ¿Quién es saprissista? Y allá atrás había un niño que gritaba y no lo oía, entonces dije ‘dejen oír al niño que está allá atrás’ y llega y me dice ‘yo le voy a Cartago, soy cartaginés’ y llega Choche y me dice que el niño le va al Club Sport Cartaginés”.

Y ahí es donde empieza la admiración de Adal Ramones por la afición brumosa.

“Choche me dice que llevan muchos años sin ganar y el niño estaba ahí solito parado, portando la playera del Club Sport Cartaginés, entonces le digo ‘pásale para acá’ y el niño dice ‘es que yo quiero ver un día campeón a mi equipo, ¿No ha ganado?, mi papá no lo ha visto ganar’ y arrancó el niño con un sentimiento y le dije ‘a partir de hoy yo soy un cartaginés más’ esa es la anécdota y resulta que historia era muy emotiva”.

Ramones está en nuestro país y disfrutará de la final entre Alajuelense y Cartaginés, mostrando una vez más su cariño por los colores blanco y azul.