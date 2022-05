Christian Nodal, cantante de regional mexicano, revivió el polémico tema de su ruptura amorosa con Belinda. Y es que en sus redes sociales, el famoso filtró conversaciones que sostuvo con la cantante y arremetió en contra de su ex suegra. Por ello, el intérprete ha sido tachado de ‘machista’, razón suficiente para que explicara por qué mostró los mensajes.

Luego de que Christian Nodal expusiera una supuesta conversación con Belinda, en donde la famosa presuntamente le pide dinero y luego le dice que le “arruinó la vida”, las críticas en su contra no se han hecho esperar.

Varios internautas, tanto sus fans como los de Belinda, expresaron su opinión. Aunque algunos le mostraron su apoyo, hubo muchos internautas que lo tundieron. Opinaron que eso no se hacía y lo catalogaron como poco caballeroso y hasta de machista.

“Pinche nodal ahora quiero ver más screenshots de sus conversaciones con la Beli”; “Cuántos años tienes nodal? De verdad te importa más quedar bien con gente que ni te conoce que dejar mal paradas a personas que según tu tanto quisiste? Supérate, madura!”; “Dónde quedó: ella es mi reina y la voy a tratar como una reina? Si la parte económica te incomodaba era mejor hablarlo y no exponerlo de esa manera”; “Un machista eres”; “Y mira que yo fui tú fan por Belinda. Eres talentoso pero tus acciones me decepcionaron profundamente”, se lee entre las reacciones en su contra.

Por ello, ante la ola de críticas en su contra, Christian Nodal explicó por qué filtró las conversaciones con Belinda. Trató de defenderse de los haters con varios tuits.

Christian Nodal explica por qué filtró conversación con Belinda

De acuerdo con el testimonio del cantante, él trató de hablar con Belinda en varias ocasiones. Además, comentó que no se trata de dinero sino de que lo dejen –presuntamente– de afectar. Comentó que ni el éxito que está teniendo Belinda logra que lo dejen en el olvido:

“Sí lo hice le llame varias veces. Le escribí y no cambio nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer”, escribió el famoso.

Si el problema es que segun tu no te dejan sanar por que no hablarlo con @belindapop no dijiste que aun se hablaban, pero por que ventilar que le dabas dinero, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos estan disfrutando los frutos de sus esfuerzos. — Denisse Ruiz (@DenisseRuiz0329) May 18, 2022

Asimismo, el intérprete de regional mexicano apuntó que sus acciones sólo son “justicia”: “Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo qué pasa cuando haces cosas malas”, respondió a otro internauta.

El punto aquí es que a la única que perjudicas con esto no ha mencionado tu nombre en absoluto. Ni para bien ni para mal ni para sanar. Ahí está la diferencia — Gaviota (@Gaviota22158830) May 18, 2022

En este sentido, dijo que da explicaciones sobre el tema porque desea “sacar lo que lo atormenta”: “Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”.

Por si fuera poco, Nodal indicó que está consciente que esto será una nueva polémica en su vida, pero que lo necesita para “sanar”: “Estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte obscura de mi vida”, comunicó.

Finalmente, Nodal dijo que él confío y que no supo ver “la maldad” de quienes lo rodeaban. Comentó que sólo quiere “paz”: “Lastimosamente así fue. Por gente que me rodeaba y no supe ver maldad. Di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos. Yo nunca pedí nada a nadie.

No hago esto para que se vayan de tras de nadie. Quiero PAZ, limpiar mi nombre. Para eso tengo que pasar turbulencia”, concluyó.

Hasta el momento, Belinda ni su mamá han dado declaración sobre esta polémica.