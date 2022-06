David Beckham ha sido acusado de ‘rogar’ a la Reina por el título de caballero. El ex delantero del Manchester United, que recibió una Orden del Imperio Británico en 2003, acudió a Instagram para publicar un homenaje a la Reina antes de su Jubileo de Platino. Junto con una variedad de fotos de Su Majestad, escribió en una publicación en las redes sociales a sus 73,8 millones de seguidores: “Hoy celebramos el Jubileo de Platino de nuestra Reina. 70 años de servicio y liderazgo inspirador de nuestro país. Unámonos y conmemoremos su notable reinado con una gran fiesta británica en los próximos días”.

Pero la publicación no ha caído bien con algunos comentaristas, quienes creen que el propietario de Inter Miami, de 47 años, tiene un motivo oculto para su conmovedora publicación: ganar el título de caballero. Uno bromeó: “¿Todavía después de eso Knighthood Becks?” Otro dijo: “Ella no va a convertirte en caballero, compañero”. Un tercero se burló: “David Beckham, siendo un monárquico furioso y adulando a la reina para ganar el título de caballero, realmente está demostrando mi teoría de que todos los que he encontrado atractivos son un poco idiotas“.

Beckham también se trasladó al Palacio de Buckingham para entregar un mensaje en video. Fue uno de los muchos rostros famosos que rindió homenaje a la monarca como parte de las celebraciones Party at the Palace de la BBC. Dijo en su mensaje: “Durante 70 años, ha trabajado tan increíblemente duro, no solo para la gente de este país sino también para toda la comunidad“.

The Sun afirmó el año pasado que David había sido nominado formalmente y trasladado a la lista oficial de recomendaciones en junio. En 2014, el deportista estuvo a punto de convertirse en un Sir en la lista de honores de Año Nuevo hasta que una advertencia de ‘bandera roja’ de HM Revenue and Customs hundió su nominación. La participación de David en un supuesto esquema de evasión de impuestos había arruinado sus esperanzas.

El ex futbolista fue una de las docenas de celebridades que invirtieron en el controvertido plan Ingenious Media para financiar películas y reducir la responsabilidad fiscal personal de los inversores. HMRC etiquetó el esquema como un vehículo de evasión fiscal. Pero una fuente ahora le ha dicho a la publicación: “David, como muchas de las celebridades involucradas con Ingenious, no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento”.

“Su equipo se acercó proactivamente a HMRC por primera vez hace casi dos años, cuando David independizó su negocio, y finalmente lo arregló todo, de una vez por todas, este año“, continuaron. ‘En 2013, le dijeron a David que la única razón por la que lo pasaron por alto para un título de caballero fue por el fiasco fiscal. Ahora que se ha aclarado, no hay absolutamente ninguna razón para que no sea honrado. Obviamente estaría completamente emocionado con un título de caballero, pero no se hace ilusiones y solo lo creerá cuando lo vea”.