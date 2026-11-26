Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Los acusados por el doble crimen de los primos Barboza darán su versión este viernes ante los jueces de la sala de juicio número 7 de los tribunales de justicia de Heredia.

Los imputados quieren romper el silencio y contar qué ocurrió el 7 de febrero de 2025 en el bar Dutz, en el centro de Heredia.

La Fiscalía reveló este jueves los vídeos de cómo los sospechosos hicieron explotar el carro de los primos después del crimen.

El último testigo del juicio, un investigador del caso, narró cómo llevaron el vehículo hasta Belén de Heredia, compraron gasolina y le prendieron fuego.

“Prácticamente todos los imputados en esta causa quieren tomar la palabra”, declaró Andrés Loría, investigador del caso.

Los abogados consideran que la tesis del Ministerio Público no es acorde a la realidad y que las declaraciones reflejarán la dinámica real de ese día.

Por otro lado, los defensores tuvieron tiempo a puerta cerrada con sus representados durante la tarde de este jueves para planear la estrategia.

Una vez que los imputados finalicen sus testimonios, la Fiscalía realizará las conclusiones y solicitará la pena.