Actualizan estado de salud de veterinaria brutalmente agredida con martillo

Jennifer Brenes, veterinaria, fue víctima de una “salvaje” agresión por parte de un sujeto Guadalupe de Cartago. Ella sufrió golpes con un martillo, que la obligaron a pedir de manera desperada auxilio a los vecinos de la zona.

Sujeto no le permitió tener tiempo de reacción y la atacó. Después de unos segundos en forcejeo, Brenes logró salir del local y ahí otras personas lograron defenderla y le propinaron una paliza al sospechoso.

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¿Cuál es el estado de salud de la joven veterinaria?

Debido a las agresiones recibidas, se considera un “milagro” que esta joven siga con vida. Uno de los temas más comentados es cuál es su estado de salud.

Jennifer ya salió del hospital, está en casa de sus padres. Su familia indica que su condición es bastante delicada, aunque estable. Producto de los golpes, tiene dificultades para hablar y caminar.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso?

El hombre de apellido Sosa Blanco fue entregado a la policía tras la violenta agresión. Él permanece detenido a la espera de una audiencia ante el Juzgado Penal, donde la Fiscalía solicitará medidas cautelares en su contra.

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Sosa es vecino de La Pitahaya de Cartago. Según se conoció, maneja un centro ilegal de rescate de gatos y se estima que tiene en su casa 25 de estos felinos.