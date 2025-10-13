Hace escasos minutos la Cruz Roja informó sobre una emergencia de dos personas atrapadas en una vivienda por un deslizamiento en Desamparados, pero esa alerta fue falsa.

¿Por qué?

A la llegada de los cuerpos de socorro, autoridades se percataron que todo se debió a una falsa alarma.

Según informa Luis Rodríguez Estrada, de la Cruz Roja, no lograron ubicar la casa afectada. Aclarados los términos con la persona que alertó por la situación, el deslizamiento sí se presentó, pero fue ayer y actualmente no hay estructuras comprometidas.

Operativos

Se movilizaron tres ambulancias, tres unidades de rescate y un carro de operaciones.