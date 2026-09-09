Actual diputado fue denunciado por acoso sexual y laboral

El diputado Fernando Obaldía, de la fracción de Pueblo Soberano, enfrenta denuncias por presunto acoso sexual y laboral, situación que generó cuestionamientos entre legisladores de oposición.

Una de las denuncias fue presentada ante el Ministerio Público por supuesto acoso sexual.

Además, el legislador enfrenta una denuncia por presunto acoso laboral dentro de la Asamblea Legislativa.

La persona que habría presentado las denuncias sería una asesora, según lo expuesto durante una entrevista de Claudia Dobles con Noticias Repretel.

Diputados piden a Obaldía renunciar a su inmunidad

Ante las acusaciones, legisladores de oposición solicitaron que Fernando Obaldía renuncie a su inmunidad para enfrentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Los diputados también pidieron proteger a la persona denunciante y evitar cualquier situación que pueda provocar una revictimización.

“Esperamos además que si la fracción de Pueblo Soberano es consecuente, le exija la renuncia de la inmunidad a dicho diputado”, señaló Claudia Dobles.

La solicitud busca que el proceso avance ante las autoridades encargadas de investigar las denuncias.

Pueblo Soberano asegura que respetará el debido proceso

La fracción de Pueblo Soberano respondió mediante un comunicado de prensa y aseguró que toma con seriedad cualquier denuncia de esta naturaleza.

El partido afirmó que no minimizará ninguna situación y que actuará ante cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas.

De esta manera, el oficialismo sostuvo que respetará el debido proceso y que las denuncias deberán seguir el trámite establecido por las autoridades.

Diputados recuerdan caso de Fabricio Alvarado

Durante la discusión también surgieron referencias al caso que involucró anteriormente al diputado Fabricio Alvarado.

Según lo señalado en la Asamblea Legislativa, aquel proceso no avanzó dentro del periodo constitucional correspondiente y posteriormente fue rechazado y archivado por la actual Asamblea Legislativa.

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