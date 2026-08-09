Actriz de Harry Potter revela cuánto gana con su cabello en Only Fans

Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga Harry Potter, volvió a hablar sobre su experiencia creando contenido para una plataforma de suscripción para adultos y reveló el impacto económico que ha tenido esta actividad en su vida.
Cave decidió incursionar en este tipo de contenido después de atravesar dificultades económicas y una etapa complicada en su carrera. La actriz, que tiene cuatro hijos, explicó que inicialmente pensó que sería algo temporal para poder hacer frente a sus deudas.
Sin embargo, más de un año y medio después, continúa generando ingresos a través de esta actividad.
“He ganado más dinero, fácilmente, que en toda mi carrera como actriz en tan solo un año”, afirmó durante una entrevista con The Times.
Según explicó Cave, gran parte del contenido que publica está relacionado con su cabello y responde a un público interesado específicamente en ese tema. En ocasiones también utiliza elementos relacionados con su personaje de Harry Potter.
La actriz aseguró que no esperaba permanecer tanto tiempo en la plataforma. Su objetivo inicial era reunir unos 5.000 dólares y utilizar ese dinero para solucionar parte de sus problemas financieros.
Cave cobra una suscripción mensual y también obtiene ingresos adicionales mediante contenido de pago. De acuerdo con sus declaraciones, llegó a superar los 17.000 euros en un solo día.
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La actriz reconoció que existe un estigma alrededor de este tipo de plataformas, pero aseguró que su experiencia le permitió encontrar una fuente de ingresos que terminó convirtiéndose en un importante respaldo económico para su familia.
A pesar de esta nueva actividad, Cave no ha abandonado la actuación y continúa vinculada al mundo artístico