Joven tica destaca en la actuación a nivel internacional

La actriz costarricense Sofía Rojas continúa abriéndose camino en el competitivo mundo de la actuación internacional. Recientemente, la joven participó en un capítulo de la reconocida serie mexicana La Rosa de Guadalupe, que fue transmitido este lunes por Repretel.

Su aparición en la producción generó emoción entre familiares, amigos y seguidores, especialmente en su madre, la reconocida actriz costarricense Tatiana Zamora, quien compartió con orgullo el logro de su hija.

Un sueño que la llevó hasta México

Sofía decidió viajar a México hace algunos años para formarse profesionalmente como actriz y perseguir su sueño de trabajar en producciones internacionales.

Fue precisamente durante sus estudios de actuación que surgió la oportunidad de participar en La Rosa de Guadalupe, una de las series más populares de la televisión mexicana.

Orgullo para su familia y para Costa Rica

Para Tatiana Zamora, ver a su hija formar parte de una producción de alcance internacional representa la recompensa al esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que Sofía ha demostrado a lo largo de su carrera.

La actriz costarricense aseguró sentirse profundamente orgullosa de verla desarrollarse profesionalmente en el ámbito que siempre le apasionó.

Continúa construyendo su carrera

Actualmente, Sofía Rojas permanece en México trabajando en diversos proyectos actorales y fortaleciendo su trayectoria artística.

Su historia refleja cómo la preparación, la constancia y la determinación pueden abrir puertas más allá de las fronteras, convirtiéndose en un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo.

La participación de Sofía en una producción internacional no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Costa Rica.