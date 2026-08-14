Muere actriz de Nickelodeon por ataque de asma

La actriz y comediante Christy Knowings, recordada por su participación en el programa juvenil de Nickelodeon All That, murió a los 46 años tras sufrir un grave ataque de asma.

Según información proporcionada por familiares al medio estadounidense TMZ, la emergencia ocurrió el 7 de agosto y le provocó un daño cerebral. Tras varios días hospitalizada en Los Ángeles, su familia decidió retirarle el soporte vital y Knowings falleció el 11 de agosto.

Le puede interesar: Fallece actriz de Spider-Man tras derrame cerebral



¿Por qué era conocida la actriz?

La actriz se incorporó a All That en 1997, cuando tenía alrededor de 17 años, y permaneció tres temporadas en el programa.

Uno de sus segmentos más recordados fue “Whateverrr!”, en el que compartía escenas con Amanda Bynes. El programa también contó con figuras como Kenan Thompson, Kel Mitchell y Nick Cannon.

Su representante, Al Hill, destacó además su trayectoria como actriz, cantante y bailarina, así como su profesionalismo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.